Байден не стал отвечать на вопросы про "шпионский шар"

Президент США Джо Байден проигнорировал вопросы, связанные с китайским "шпионским шаром", которые ему пытались задать в пятницу во время подхода к журналистам, посвященного вопросам экономики. Трансляцию подхода вела пресс-служба Белого дома.
Выступление Байдена было посвящено рекордным показателям роста рабочих мест в США. Закончив выступление, он заявил представителям прессы, что готов ответить только на вопросы по экономике, "иначе вы ничего про нее не напишете". Тем не менее, некоторые журналисты попытались выкрикнуть вопросы о "шпионском шаре" и переносе визита в Китай госсекретаря США Энтони Блинкена. Байден, как и обещал, оставил их без внимания.
Как сообщил в четверг пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер, власти зафиксировали и отслеживают высотный разведывательный воздушный шар, который сейчас находится над континентальной частью США. По словам Райдера, "шар в настоящее время перемещается на высоте значительно большей, чем та, на которой осуществляют коммерческие авиаперевозки, и не представляет какой-либо военной или физической угрозы для людей на земле". Вместе с тем в американском оборонном ведомстве заявили, что считают опасным сбивать данный шар из-за его внушительных размеров.
В Пентагоне также отметили, что власти США "незамедлительно приняли меры после того, как шар был обнаружен, чтобы препятствовать сбору важной информации".
Представитель МИД КНР уточнял, что "аэростат прибыл из Китая и его назначение носит гражданский характер, в частности зонд используется для метеорологических исследований". По его словам, "из-за сильного западного ветра аэростат потерял контроль и отклонился от заданного курса".