Байден не стал отвечать на вопросы про "шпионский шар"

Президент США Джо Байден проигнорировал вопросы, связанные с китайским "шпионским шаром", которые ему пытались задать в пятницу во время подхода к журналистам, посвященного вопросам экономики. Трансляцию подхода вела пресс-служба Белого дома.

Выступление Байдена было посвящено рекордным показателям роста рабочих мест в США. Закончив выступление, он заявил представителям прессы, что готов ответить только на вопросы по экономике, "иначе вы ничего про нее не напишете". Тем не менее, некоторые журналисты попытались выкрикнуть вопросы о "шпионском шаре" и переносе визита в Китай госсекретаря США Энтони Блинкена. Байден, как и обещал, оставил их без внимания.

Как сообщил в четверг пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер, власти зафиксировали и отслеживают высотный разведывательный воздушный шар, который сейчас находится над континентальной частью США. По словам Райдера, "шар в настоящее время перемещается на высоте значительно большей, чем та, на которой осуществляют коммерческие авиаперевозки, и не представляет какой-либо военной или физической угрозы для людей на земле". Вместе с тем в американском оборонном ведомстве заявили, что считают опасным сбивать данный шар из-за его внушительных размеров.

В Пентагоне также отметили, что власти США "незамедлительно приняли меры после того, как шар был обнаружен, чтобы препятствовать сбору важной информации".