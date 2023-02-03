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8 минут назад

"Страна.ua": в столице Украины объявили воздушную тревогу

Газета.Ru

Воздушная тревога объявлена 3 февраля в Киеве, сообщает издание "Страна.ua". При этом власти о сиренах не сообщали.

"Страна.ua": в столице Украины объявили воздушную тревогу
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Ранее украинское издание "Клименко тайм" сообщило о взрывах, раздающихся в Очакове Николаевской области и Херсоне. До этого, 3 февраля, воздушная тревога была объявлена по всей Украине. Ранним утром также сирены прозвучали в Харьковской области Украины. С февраля прошлого года российские Вооруженные силы проводят специальную военную операцию на Украине.

Российский президент Владимир Путин подчеркивал, что ее задачами является демилитаризация и денацификация украинских властей. С 10 октября 2022 года российские вооруженные силы наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины.

В мире,Владимир Путин,
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