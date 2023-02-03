Умер модельер Пако Рабан

«Пако Рабан сделал трансгрессию притягательной. Кто еще мог бы побудить парижанок носить платья из пластика и металла? Кто, кроме Пако Рабана, мог представить аромат под названием Calandre — «решетка радиатора» — и превратить его в икону современной женственности? Этот радикальный, бунтарский дух отличал его от других: есть только один Рабан. Его кончина еще раз напомнила нам о его огромном влиянии на современную моду и духе, который продолжает жить в доме, носящем его имя», — сказал президент Puig Хосе Мануэль Альбеса.