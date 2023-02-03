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10 минут назад

Скончался модельер Пако Рабан

Елена Прошина

На 89-м году жизни скончался модельер и парфюмер Пако Рабан. Об этом сообщает WWD.

Умер модельер Пако Рабан
Фото: beautydepot.rubeautydepot.ru

По данным издания, Рабан умер утром 3 феврадя у себя дома в Портсолле во Франции. Причина смерти на называется. При этом факт его кончины подтвердили в испанской компании Puig, которая контролирует модный дом Paco Rabanne.

«Пако Рабан сделал трансгрессию притягательной. Кто еще мог бы побудить парижанок носить платья из пластика и металла? Кто, кроме Пако Рабана, мог представить аромат под названием Calandre — «решетка радиатора» — и превратить его в икону современной женственности? Этот радикальный, бунтарский дух отличал его от других: есть только один Рабан. Его кончина еще раз напомнила нам о его огромном влиянии на современную моду и духе, который продолжает жить в доме, носящем его имя», — сказал президент Puig Хосе Мануэль Альбеса.

Рабан приобрел популярность в мире в 1960-е годы. Его история началась с выпуска духов Calandre и коллекции «12 платьев из современных материалов, которые нельзя носить». Вся одежда в ней была выполнена из пластика, бумаги и металла. Наряды Рабана носили Одри Хепберн, Джейн Фонда и другие звезды.

В 1999 году модельер покинул мир моды и перестал часто появляться на публике. Бренд Рабана в 2011 году возродила Puig. С 2013 году модный мод возглавляет Жюльен Доссен.

В мире,Одри Хепберн,
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