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39 минут назад

У Байдена захотели отобрать ядерный чемоданчик

News.ru

Американский конгрессмен-демократ Джеймс Макговерн призвал лишить президента страны Джо Байдена исключительного права на использование ядерного оружия без согласия других представителей власти, с проектом резолюции для палаты представителей ознакомился портал Lenta.ru. В резолюции указывается, что из-за конфликта на Украине возрос риск применения оружия массового поражения. По этой причине, считает конгрессмен, необходимо пересмотреть ядерную политику США и начать придерживаться пунктов договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).

У Байдена захотели отобрать ядерный чемоданчик
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Соединенные Штаты должны призвать президента принять цели и положения Договора о запрещении ядерного оружия и сделать ядерное разоружение центральным элементом политики и призвать лидеров США возглавить глобальные усилия, чтобы увести мир с грани ядерной войны, — указано в резолюции.

Помимо лишения единоличного права президента на применение ядерного оружия Макговерн также предлагает отказаться от возможности использования оружия первыми, снять ядерное вооружение с повышенной боевой готовности и отменить усовершенствование своего арсенала.

Ранее бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс заявил, что политика Вашингтона в отношении России довела мир до такой ситуации, когда до ядерного конфликта осталась одна наносекунда. По его мнению, сейчас наступило время, когда единственное, что требуется для ее начала, это ложная тревога о приближающихся ракетах.

Глава США глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что США могут применить ядерное оружие, если это понадобится для защиты Южной Кореи. Он сказал, что в КНДР уже допустили беспрецедентное количество провокаций. Глава Пентагона подчеркнул, что Вашингтон и Сеул осуждают эти опасные действия. По его словам, Пхеньян занимается дестабилизацией ситуации в регионе.

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