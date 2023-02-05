В Турции назвали неубедительными доводы США о риске санкций из-за России

Доводы, к которым прибегают в Соединенных Штатах для оказания давления на Турцию в вопросе введения санкций из-за сотрудничества с РФ, оказались неубедительными. Об этом заявили в издании Aydınlık со ссылкой на источник в правительстве.
Собеседник СМИ прокомментировал прошедшие переговоры в Стамбуле заместителя главы Минфина США по финансовой разведке Брайана Нельсона с турецкими представителями.
Выяснилось, что представители Минфина США выразили недовольство экспортом в Россию некоторых товаров, в том числе американского производства. Часть продукции, по мнению американской стороны, Москва якобы могла использовать для спецоперации на Украине.
«В условиях, когда и так все понятно, доводы представителей Минфина США для оказания давления на Турцию не являются убедительными», — уточнил собеседник газеты.