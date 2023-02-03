В ООН заявили, что готовы отправить гумпомощь новым регионам РФ

В ООН анонсировали возможность поставок гуманитарной помощи в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую область, которые вошли в состав России в результате референдумов. Об этом заявил пресс-секретарь управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке, отметив, что организации нужны будут гарантии безопасности со стороны России.

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«Было отправлено несколько уведомлений (в Российскую Федерацию — ред.), чтобы достичь районов, находящихся под текущим контролем вооруженных сил Российской Федерации. Нам не были даны адекватные гарантии безопасности, чтобы отправиться в эти районы», — заявил Лаерке на брифинге ООН.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. В сентябре в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области прошли референдумы о вхождении в состав России. По их результатам все четыре территории присоединились к России.