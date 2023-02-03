В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
19 минут назад

Блогеры высмеяли статую Зеленского в Эстонии

Деловая газета "Взгляд"

В Эстонии в городе Тырва появилась песчаная статуя президента Украины Владимира Зеленского в виде статуи Свободы, в соцсетях сравнили скульптуру с «эмодзи-какашкой».

Блогеры высмеяли статую Зеленского в Эстонии
Фото: соцсетисоцсети

Фото со скульптурой опубликовала премьер-министр республики Кая Каллас, передает RT. В комментариях отметили, что в Эстонии стоит дождливая погода, которая может разрушить статую. Также в Сети обратили внимание на выражение лица Зеленского: «Почему у статуи лицо такое недовольное? Денег мало дали?», «Клоун из песка».

Российские блогеры также высмеяли скульптуру. Так, автор Telegram-канала «Идиот» отметил, что образ Зеленского в виде женщины со статуи Свободы уже сравнили с «эмодзи-какашкой».

Экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в Telegram предположил, что Зеленский облачен в простыню для бани. Он отметил, то что фигура сделана из песка – очень актуально.

Автор Telegram-канала «Вечерний Омаров» отметил, что все попытки увековечить президента Украины будут заканчиваться сходным образом. Он добавил, что слепленный из песка Зеленский, стоящий посреди Эстонии, – сверхконцентрация смыслов, которая бывает раз в десятилетие.

Недовольное лицо статуи отметил также Telegram-канал «Небожена». «Истукану дали мало жертв», – пишет автор.

В мире,Кая Каллас,Владимир Зеленский,Вячеслав Лысаков,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители