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1 час назад

СМИ: взрывы слышны в Николаевской области Украины

Алиса Селезнёва

В Очакове Николаевской области слышны звуки взрывов. Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time.

Взрывы раздались в Николаевской области Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом в мэрии Очакова заявили об угрозе артиллерийского обстрела и призвали местных жителей пройти в укрытие. Позднее в Telegram-канале городской администрации появилось требование не игнорировать сигнал тревоги.

Воздушная тревога в регионе в данный момент не объявлена, отмечает ТАСС.

Сегодня воздушная тревога уже объявлялась на всей территории Украины. О пролетах ракет и взрывах не сообщалось.

Россия начала наносить массированные удары по критической и военной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту.

30 января в Николаевскую область приехал президент Украины Владимир Зеленский. В ходе оперативного совещания, которое он провел в этом регионе, обсуждались ракетные удары, а также состояние энергетической инфраструктуры, средства ее защиты и темпы восстановления.

В мире,Владимир Зеленский,
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