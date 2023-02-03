Взрывы раздались в Николаевской области Украины

В Очакове Николаевской области слышны звуки взрывов. Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time.
При этом в мэрии Очакова заявили об угрозе артиллерийского обстрела и призвали местных жителей пройти в укрытие. Позднее в Telegram-канале городской администрации появилось требование не игнорировать сигнал тревоги.
Воздушная тревога в регионе в данный момент не объявлена, отмечает ТАСС.
Сегодня воздушная тревога уже объявлялась на всей территории Украины. О пролетах ракет и взрывах не сообщалось.
Россия начала наносить массированные удары по критической и военной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту.
30 января в Николаевскую область приехал президент Украины Владимир Зеленский. В ходе оперативного совещания, которое он провел в этом регионе, обсуждались ракетные удары, а также состояние энергетической инфраструктуры, средства ее защиты и темпы восстановления.