Президент США Джо Байден снова оговорился, пока рассказывал о работающих в своей администрациях женщинах. Как сообщает FoxNews, инцидент произошел во время речи о развитии Закона о семейном и медицинском отпуске, а также достижениях в помощи малообеспеченным семьям, в которых работают матери.
«Более половины женщин в моем кабинете, более половины людей в моем кабинете, более половины женщин в моей администрации — женщины», — сказал президент, выступая перед публикой.
Напомним, что Байден, котором в прошлом году исполнилось 80 лет, стал самым старым главой государства в истории Соединенных штатов. Президент часто становится объектом шуток из-за курьезных ситуаций, в которые он попадает — периодически он совершает оговорки в своих речах.
Оппоненты Байдена считают причиной странного поведения его преклонный возраст и возможные проблемы со здоровьем.