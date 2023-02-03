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1 час назад

Байден оговорился и раскрыл факт о своей администрации

Никита Бородкин

Президент США Джо Байден снова оговорился, пока рассказывал о работающих в своей администрациях женщинах. Как сообщает FoxNews, инцидент произошел во время речи о развитии Закона о семейном и медицинском отпуске, а также достижениях в помощи малообеспеченным семьям, в которых работают матери.

«Более половины женщин в моем кабинете, более половины людей в моем кабинете, более половины женщин в моей администрации — женщины», — сказал президент, выступая перед публикой.

Напомним, что Байден, котором в прошлом году исполнилось 80 лет, стал самым старым главой государства в истории Соединенных штатов. Президент часто становится объектом шуток из-за курьезных ситуаций, в которые он попадает — периодически он совершает оговорки в своих речах.

Байден вновь оговорился и назвал вице-президента Камалу Харрис президентом

Оппоненты Байдена считают причиной странного поведения его преклонный возраст и возможные проблемы со здоровьем.

В мире,Видео,Джозеф Байден,
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