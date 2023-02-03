Президент США Джо Байден снова оговорился, пока рассказывал о работающих в своей администрациях женщинах. Как сообщает FoxNews, инцидент произошел во время речи о развитии Закона о семейном и медицинском отпуске, а также достижениях в помощи малообеспеченным семьям, в которых работают матери.