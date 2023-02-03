СМИ: по всей Украине объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные ресурса по оповещению населения.

О пролетах ракет и взрывах пока не сообщается.

Напомним, что Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — защита мирного населения Донбасса.

С 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по критической инфраструктуре Украины. В прошлое воскресенье, 26 января, тревога также прозвучала по всей стране — в Минобороны РФ сообщали о взрывах в Одессе, Виннице, Киевской, Днепропетровской и Николаевской областях.