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26 минут назад

СМИ: по всей Украине объявлена воздушная тревога

Никита Бородкин

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные ресурса по оповещению населения.

СМИ: по всей Украине объявлена воздушная тревога
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

О пролетах ракет и взрывах пока не сообщается.

Напомним, что Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — защита мирного населения Донбасса.

С 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по критической инфраструктуре Украины. В прошлое воскресенье, 26 января, тревога также прозвучала по всей стране — в Минобороны РФ сообщали о взрывах в Одессе, Виннице, Киевской, Днепропетровской и Николаевской областях.

На следующий день в Минобороны РФ рассказали, что удары позволили сорвать перевозку украинского оружия на фронт и нарушить работу производств, занятых в ремонте военной техники.

В мире,Владимир Путин,Минобороны России,
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