Зеленский призвал Раду лишить мандатов оппозиционных депутатов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил председателю Верховной рады Руслану Стефанчуку рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов, являющихся членами запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

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Глава государства также напомнил, что Рада 13 января прекратила депутатские полномочия оппозиционных политиков Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача, прежде они были лишены украинского гражданства. Ранее в Раду внесли законопроект, который предполагает лишение полномочий украинских депутатов, которые являются представителями запрещенных в стране партий.