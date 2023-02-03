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16 минут назад

Зеленский призвал Раду лишить мандатов оппозиционных депутатов

Газета.Ruиещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил председателю Верховной рады Руслану Стефанчуку рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов, являющихся членами запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

Зеленский призвал Раду лишить мандатов оппозиционных депутатов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Глава государства также напомнил, что Рада 13 января прекратила депутатские полномочия оппозиционных политиков Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача, прежде они были лишены украинского гражданства. Ранее в Раду внесли законопроект, который предполагает лишение полномочий украинских депутатов, которые являются представителями запрещенных в стране партий.

В мае прошлого года Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине. В итоге по решению суда на Украине запретили 16 партий, среди них — "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие" и др.

В мире,Руслан Стефанчук,Тарас Козак,Андрей Деркач,Владимир Зеленский,Ренат Кузьмин,Виктор Медведчук,Верховная Рада,
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