Посол США в Венгрии Дэвид Прессман, пожаловался, что венгерские официальные лица каждый раз начинают разговоры с ним с замечаний о ЛГБТ, уходя от разговоров о политики президента России. Об этом он заявил The New York Times.

Дипломат, являющийся открытым геем, отметил, что еще до его прибытия в страну возле посольства США в Будапеште появилась резиновая лодка с плакатом, на котором было написано: «Mr. Прессман, не колонизируйте Венгрию своим культом смерти».

По словам Дэвида Прессмана, и сейчас венгерские чиновники начинают встречи с ним с темы ЛГБТ, при этом беседы обычно носят вежливый и деловой характер.

«Однако часто начинаются со слов хозяина: «Посол, приятно познакомиться. Я знаю, что вы хотите поговорить о прогрессивных гендерных проблемах». Я останавливаю их и говорю: "Нет, на самом деле я хочу поговорить с вами о зависимости Венгрии от Владимира Путина"», - пояснил он.

Посол посетовал, что его венгерские собеседники хотят «говорить о культурной войне», в то время как представитель США хочет «поговорить о настоящей, которая разгорается по соседству».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».