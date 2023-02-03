В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
1 час назад

Посол США пожаловался на нежелание венгерских чиновников обсуждать Путина

Алиса Селезнёва

Посол США в Венгрии Дэвид Прессман, пожаловался, что венгерские официальные лица каждый раз начинают разговоры с ним с замечаний о ЛГБТ, уходя от разговоров о политики президента России. Об этом он заявил The New York Times.

Дипломат, являющийся открытым геем, отметил, что еще до его прибытия в страну возле посольства США в Будапеште появилась резиновая лодка с плакатом, на котором было написано: «Mr. Прессман, не колонизируйте Венгрию своим культом смерти».

По словам Дэвида Прессмана, и сейчас венгерские чиновники начинают встречи с ним с темы ЛГБТ, при этом беседы обычно носят вежливый и деловой характер.

«Однако часто начинаются со слов хозяина: «Посол, приятно познакомиться. Я знаю, что вы хотите поговорить о прогрессивных гендерных проблемах». Я останавливаю их и говорю: "Нет, на самом деле я хочу поговорить с вами о зависимости Венгрии от Владимира Путина"», - пояснил он.

Посол посетовал, что его венгерские собеседники хотят «говорить о культурной войне», в то время как представитель США хочет «поговорить о настоящей, которая разгорается по соседству».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

На фоне спецоперации западными странами, в том числе ЕС и США, были приняты масштабные санкции в отношении России. Однако Венгрия выступила против санкционного давления. Венгерское правительство не раз подчеркивало, что рестрикции направлены в первую очередь против экономики Европы.

В мире,Видео,Дэвид Прессман,Владимир Путин,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители