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40 минут назад

Названы истинные цели визита Блинкена в Китай

Lenta.ru

Истинной целью поездки государственного секретаря США Энтони Блинкена в Китай является попытка «ускорить ход» холодной войны между Вашингтоном и Пекином до фазы разрядки, заявил китаист и аналитик вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Джуд Бланшетт. Его цитирует Reuters.

Названы истинные цели визита Блинкена в Китай
Фото: 

«Цель состоит в том, чтобы ускорить ход этой холодной войны до ее фазы разрядки, тем самым минуя фазу подобную Кубинскому ракетному кризису», — сказал эксперт, добавив, что визит Блинкена призван устранить напряженность в двусторонних отношений, а также «восстановить их фундамент».

Ранее сообщалось, что Блинкен встретится с председателем КНР Си Цзиньпином во время февральского визита в Китай. Уточняется, что Блинкен станет первым за пять лет госсекретарем Соединенных Штатов, который встретится с китайским лидером. Встреча планируется во время двухдневного визита в КНР, который начнется в воскресенье, 5 февраля.

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