Главный редактор швейцарского еженедельника Weltwoche Роджер Кеппель заявил, что власти ФРГ погрязли в политической шизофрении. В своей публикации он привел в пример высказывание главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Берлин одновременно и«ведет войну против России», и не «участником конфликта». По мнению журналиста, такое поведение является «формой политической шизофрении» или «душевного раздвоения».

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Кеппель подчеркнул, что сейчас в немецкой политике возник серьезный «кризис репрезентативности». Они привыкли, что избиратели следят за ними лишь во время выборов, а в остальное время с помощью «ломов» и непопулярных реформ делают что хотят, совершая свои поступки «бездумно и иррационально».

Главред считает, что Запад стал жертвой собственной пропаганды и вводит себя в состояние коллективной военной истерии. Кеппель счел такое поведение политиков игрой в «русскую рулетку», только с собственным населением.