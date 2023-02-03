В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
11 минут назад

В Швейцарии обвинили Бербок в политической шизофрении

Никита Бородкин

Главный редактор швейцарского еженедельника Weltwoche Роджер Кеппель заявил, что власти ФРГ погрязли в политической шизофрении. В своей публикации он привел в пример высказывание главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Берлин одновременно и«ведет войну против России», и не «участником конфликта». По мнению журналиста, такое поведение является «формой политической шизофрении» или «душевного раздвоения».

В Швейцарии заявили о политической шизофрении Бербок
Фото: ТАССТАСС

Кеппель подчеркнул, что сейчас в немецкой политике возник серьезный «кризис репрезентативности». Они привыкли, что избиратели следят за ними лишь во время выборов, а в остальное время с помощью «ломов» и непопулярных реформ делают что хотят, совершая свои поступки «бездумно и иррационально».

Главред считает, что Запад стал жертвой собственной пропаганды и вводит себя в состояние коллективной военной истерии. Кеппель счел такое поведение политиков игрой в «русскую рулетку», только с собственным населением.

Потомки Бисмарка раскритиковали Бербок

Напомним, что ранее Бербок во время заседания ПАСЕ сказала, что страны Европы «ведут войну против России». Она призвала страны Евросоюза больше поддерживать Украину, а не искать виновных среди своих.

В мире,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители