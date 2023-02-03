На севере США заметили шпионский воздушный шар

Над северной частью США замечен неизвестный воздушный шар. Американцы подозревают, что это «китайский шпион», пишет NBC News.

Фото: «Мир 24» «Мир 24»

Пентагона отслеживает его перемещения высотного аэростата-зонда. Представители министерства обороны предполагают, что это китайский разведчик. Он висит над континентальной частью Соединенных Штатов в течение последних нескольких дней.

«Как только воздушный шар был обнаружен, правительство США немедленно приняло меры для защиты от сбора конфиденциальной информации», – сказал генерал Пэт Райдер.

Воздушный шар был замечен в среду над Биллингсом, штат Монтана. Он пролетел над Алеутскими островами, Канадой и Монтаной. Высокопоставленный представитель министерства обороны сказал, что воздушный шар все еще находится над США, но отказался сообщить, где он сейчас.

Итогом заседаний по поводу предположительного китайского шпиона было решено, что его нежелательно сбивать из-за риска для безопасности людей на земле из-за обломков. Президент США был проинформирован об этом.

Власти США связались с китайским правительством по нескольким каналам. Признал ли Китай, что шар – это его шпион, не сообщается. Представитель министерства обороны США сообщил, что Китай запускал подобные аэростаты и раньше, но на этот раз разница заключается в том, что воздушный шар остается над США дольше, чем обычно.