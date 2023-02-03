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1 час назад

Израиль заявил о помогающих Украине тайных операциях против Ирана

Lenta.ruиещё 5

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что тайные операции против Ирана в конечном итоге помогают другим странам, включая Украину. О подобной связи он рассказал президенту Франции Эммануэлю Макрону, пишет газета Jerusalem Post.

Израиль заявил о помогающих Украине тайных операциях против Ирана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы действуем независимо против Ирана на разных уровнях, но эта деятельность также систематически направлена на унижение или нанесение ущерба возможностям Ирана против нас. (...) Но, конечно, это также наносит ущерб возможностям Ирана или приуменьшает их в отношении других стран», — сообщил премьер Израиля во время брифинга для журналистов, который состоялся после его встречи с французским лидером.

Вечером в четверг, 2 февраля, в Елисейском дворце состоялась встреча Нетаньяху и Макрона. На ней политики обсудили меры противодействия Ирану.

Израиль решил пересмотреть свою политику военной помощи Украине

Ранее израильские власти прокомментировали возможную передачу Киеву новой партии военной техники. Нетаньяху допустил поставки системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол».

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