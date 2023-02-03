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38 минут назад

Шольц заверил в хорошем сне после скандалов с министрами

Lenta.ru

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прокомментировал громкие высказывания и поступки министров страны. Он не ожидает, что кто-то еще из его кабмина «откроет ящик Пандоры». Выступление Шольца транслировал портал правительства страны.

Шольц заверил в хорошем сне после скандалов с министрами
Фото: ТАССТАСС

На встрече с согражданами в немецком городе Марбург федеральной земли Гессен Шольц ответил на вопрос одного из участника, не думает ли он после скандалов с министром обороны Кристиной Ламбрехт, главой МИД Анналеной Бербок и главой МВД страны Нэнси Фезер, кто следующий из кабмина «откроет ящик Пандоры». В ответ Шольц заверил в хорошем сне после поступков политиков.

«Несмотря на все сложные времена, в большинстве своем я сплю достаточно хорошо и с радостью смотрю на предстоящий день», — подчеркнул он.

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