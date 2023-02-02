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1 час назад

В МВД Украины начали формировать новые штурмовые бригады

ТАСС

Министерство внутренних дел Украины приступило к формированию новых штурмовых бригад для участия в наступательных действиях. Об этом сообщил в четверг в ходе телемарафона глава ведомства Игорь Клименко.

В МВД Украины начали формировать новые штурмовые бригады
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Многие наши сотрудники <...> выступили с инициативой набрать людей в такие подразделения. Поэтому было принято решение всех желающих <...> объединить в подобные бригады. Мы уже начали формировать такие подразделения", - сказал он.

По словам Клименко, костяк бригад будет состоять из действующих и бывших пограничников, полицейских, нацгвардейцев, военнослужащих и сотрудников Службы безопасности Украины.

В мире,Игорь Клименко,СБУ,
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