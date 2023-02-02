Норвегия может передать Киеву часть доходов от продажи нефти

Осло может направить часть своих доходов от продажи нефти для предоставления Киеву военной помощи, рассказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Его заявление опубликовано на официальном сайте правительства.

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Отмечается, что Норвегия получила в 2022 году рекордные доходы от продажи нефти. В госказну поступили налоги на сумму 884 млрд норвежских крон (свыше 6 трлн рублей). В 2021 году страна получила 296 млрд крон (порядка 2 трлн рублей).

Премьер-министр пояснил, что программа помощи Украине потребует повышенного использования «нефтяных денег».

Стере уточнил, что подобное решение представляется ему оправданным. Он добавил, что в интересах страны добиться того, чтобы Киев не проиграл в противостоянии.

Норвегия получила простор для действий за счет рекордных доходов от продажи энергоресурсов, добавил политик.