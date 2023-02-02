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56 минут назад

В Казахстане подтвердили стремление к сотрудничеству с ЕС

Илья Родин

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди и глава евродипломатии Жозеп Боррель приняли совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Брюсселем и Астаной. Об этом пишет РБК.

В Казахстане подтвердили стремление к сотрудничеству с ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В документе говорится, что стороны подтверждают стремление к созданию прочной основы для сотрудничества между Евросоюзом и Центральной Азией, а также к укреплению диалога в макрорегионе.

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ЕС поддерживает масштабные реформы в республике, а также расследование столкновений в казахстанских городах в январе 2022 года, отмечается в заявлении.

Уточняется, что Евросоюз является главным торговым партнером Казахстана, на его долю приходится порядка 40% внешней торговли республики. Кроме того, государства ЕС входят в число главных инвесторов страны. Они направляют почти 50% от общего объема инвестиций в ее экономику.

Напомним, что в январе 2022 года в в городе Жанаозен вспыхнули беспорядки. Они быстро распространились по крупным городам республики.

В мире,Жозеп Боррель,Мухтар Тлеуберди,ЕС,
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