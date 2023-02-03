Глава ЕК анонсировала поставки Украине 2 ГВт электроэнергии

"Когда мы быстро объединили свои электросети в рекордные сроки, именно Украина экспортировала электроэнергию в ЕС. Сейчас ситуация иная, и Украине нужна электроэнергия. Поэтому мы будем поставлять 2 ГВт, которые вам необходимы", - сказала она.