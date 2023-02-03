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1 час назад

Глава ЕК анонсировала поставки Украине 2 ГВт электроэнергии

ТАССиещё 5

Евросоюз планирует поставлять в украинские электросети 2 ГВт электроэнергии. Об этом на брифинге по итогам состоявшегося в пятницу саммита Украина - ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Глава ЕК анонсировала поставки Украине 2 ГВт электроэнергии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Когда мы быстро объединили свои электросети в рекордные сроки, именно Украина экспортировала электроэнергию в ЕС. Сейчас ситуация иная, и Украине нужна электроэнергия. Поэтому мы будем поставлять 2 ГВт, которые вам необходимы", - сказала она.

Кроме того, президент Еврокомиссии сообщила, что Украина скоро получит первый €1 млрд на восстановление.

Днем ранее Киев предложил Брюсселю увеличить лимит на экспорт электроэнергии на Украину из стран Евросоюза до 2 ГВт, что в четыре раза больше нынешнего объема.

В мире,Еврокомиссия,ЕС,
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