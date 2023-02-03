Глава ЕК анонсировала поставки Украине 2 ГВт электроэнергии

Евросоюз планирует поставлять в украинские электросети 2 ГВт электроэнергии. Об этом на брифинге по итогам состоявшегося в пятницу саммита Украина - ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Когда мы быстро объединили свои электросети в рекордные сроки, именно Украина экспортировала электроэнергию в ЕС. Сейчас ситуация иная, и Украине нужна электроэнергия. Поэтому мы будем поставлять 2 ГВт, которые вам необходимы", - сказала она.
Кроме того, президент Еврокомиссии сообщила, что Украина скоро получит первый €1 млрд на восстановление.
Днем ранее Киев предложил Брюсселю увеличить лимит на экспорт электроэнергии на Украину из стран Евросоюза до 2 ГВт, что в четыре раза больше нынешнего объема.