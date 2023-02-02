Помпео нашел страну опаснее России

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Китай является гораздо большей угрозой для всего мира, чем Россия . Об этом сообщает Sky News.

На вопрос о том, какую страну Помпео считает наиболее опасной, бывший госслужащий ответил, что «их даже сравнивать нельзя». Он также добавил, что председатель КНР Си Цзиньпин движется к превосходству Китая на политической и экономической арене. При этом президент России Владимир Путин, по мнению Помпео, «не питает иллюзий» о том, что может «господствовать» в мире.