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14 минут назад

Помпео назвал Китай большей угрозой, чем Россия

Елена Прошина

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Китай является гораздо большей угрозой для всего мира, чем Россия. Об этом сообщает Sky News.

Помпео нашел страну опаснее России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На вопрос о том, какую страну Помпео считает наиболее опасной, бывший госслужащий ответил, что «их даже сравнивать нельзя». Он также добавил, что председатель КНР Си Цзиньпин движется к превосходству Китая на политической и экономической арене. При этом президент России Владимир Путин, по мнению Помпео, «не питает иллюзий» о том, что может «господствовать» в мире.

Бывший чиновник также заявил, что руководство Китая способно создать для мира «риски другого уровня».

«Си Цзиньпин – птица совсем другого полета. Вся планета находится в экономической зависимости от него», – объяснил Помпео.

Ранее Помпео заявил, что Индия и Пакистан были на грани ядерного конфликта в 2019 году.

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