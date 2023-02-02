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10 минут назад

Politico: Маск провел несколько встреч с американскими политиками в Вашингтоне

Газета.Ru

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск организовал множество встреч с американскими политиками, когда посещал столицу США Вашингтон. Об этом сообщает издание Politico.

Маск провел несколько встреч с американскими политиками в Вашингтоне
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что первую встречу на Капитолийском холме бизнесмен провел 26 января. По данным источника, он провел переговоры со спикером палаты представителей Кевином Маккарти и членом палаты представителей Джимом Джорданом. Маск также встретился и с другими членами палаты представителей - Джеймсом Комером, Стивом Скализом и Кэти МакМоррис-Роджерс. Сам Маск признал факт нескольких встреч. Он заверил, что общался лишь по поводу стабильной работы соцсети Twitter, которой руководит с октября 2022 года.

Бизнесмен указал на важность соблюдения первой поправки о свободе слова в США. В Politico указали на то, что все политики являются членами Республиканской партии. По их данным, Маск пока так и не встретился ни с одним представителем Демократической партии. Член палаты представителей Адам Шифф заявил Politico, что глубоко обеспокоен тем, как Маск управляет Twitter.

"Компания выглядит как проект тщеславия, который идет не по плану из-за взрыва ненависти на этой платформе", - заключил демократ.

Ранее Илон Маск заявил, что закрыл свой профиль в соцсети в целях эксперимента.

В мире,Джим Джордан,Адам Шифф,Кевин Маккарти,Илон Маск,Демократическая партия США,Республиканская партия США,SpaceX,
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