Маск провел несколько встреч с американскими политиками в Вашингтоне

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск организовал множество встреч с американскими политиками, когда посещал столицу США Вашингтон. Об этом сообщает издание Politico.

Отмечается, что первую встречу на Капитолийском холме бизнесмен провел 26 января. По данным источника, он провел переговоры со спикером палаты представителей Кевином Маккарти и членом палаты представителей Джимом Джорданом. Маск также встретился и с другими членами палаты представителей - Джеймсом Комером, Стивом Скализом и Кэти МакМоррис-Роджерс. Сам Маск признал факт нескольких встреч. Он заверил, что общался лишь по поводу стабильной работы соцсети Twitter, которой руководит с октября 2022 года.

Бизнесмен указал на важность соблюдения первой поправки о свободе слова в США. В Politico указали на то, что все политики являются членами Республиканской партии. По их данным, Маск пока так и не встретился ни с одним представителем Демократической партии. Член палаты представителей Адам Шифф заявил Politico, что глубоко обеспокоен тем, как Маск управляет Twitter.

"Компания выглядит как проект тщеславия, который идет не по плану из-за взрыва ненависти на этой платформе", - заключил демократ.