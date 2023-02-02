Перед посольством Израиля в Швеции сожгли Тору

В Швеции члены группировки "Нордическое движение сопротивления" устроили перфоманс перед диппредставительством Израиля. Сперва мужчины растоптали и подожгли флаг еврейского государства, а затем подожгли и священную для иудеев книгу - Тору.

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Шведские неонацисты сообщили подтянувшимся журналистам, что скандальная акция направлена на "поддержку борцов с терроризмом и глобализмом". Инцидент прокомментировал постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан. Он указал на неприемлемость так называемой свободы слова, которой в Швеции привыкли оправдывать подобный вандализм, в том числе сжигание Святых книг.

"Нам не нужны более четкие напоминания известной поговорки о том, что "там, где сжигают книги, будут сжигать и людей", - резюмировал дипломат. Стоит отметить, что шокирующая акция, как и в случае с ранее прошедшим сжиганием Корана, была согласована с шведскими властями.

Это не первый случай, когда в Швеции предпринимают попытку сожжения Торы. Ранее некий писатель египетского происхождения также собрался поджечь Тору, для чего подал заявку на проведение демонстрации "на пороге" израильского посольства в Стокгольме 28 января. У египтянина почти получилось реализовать свой план - полиция ему не препятствовала.