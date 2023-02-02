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1 час назад

Полиция арестовала бывшего главу МВД Пакистана

Газета.Ru

Полиция арестовала бывшего министра внутренних дел Пакистана Шейха Рашида Ахмеда. Об этом сообщает Geo TV.

Полиция арестовала бывшего главу МВД Пакистана
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что причиной для задержания экс-главы МВД стали его угрозы в адрес бывшего президента страны и сопредседателя Пакистанской народной партии (ПНП) Асифа Али Зардари.

Полицейские утверждают, что арест Шейха Рашида Ахмеда был произведен на автомобильной дороге, соединяющей Равалпинди и Исламабад. При нем были обнаружены бутылка спиртного и огнестрельное оружие. Отмечается, что сам он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сам задержанный заявил журналистам, что его арест был организован с подачи действующего главы МВД Пакистана Раны Санауллы.

Ранее Федеральный министр финансов Пакистана Исхак Дар на встрече с заместителем помощника министра финансов США по Азии Робертом Капротом заявил, что Исламабад нуждается в помощи Вашингтона в переговорах с руководством Международного валютного фонда (МВФ).

В мире,Асиф Зардари,Международный валютный фонд,
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