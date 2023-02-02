Глава партии «Шор» Марина Таубер прервала выступление премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы, положив ей на трибуну парламента наручниками. Кадрами произошедшего поделились «Известия».

Стоит отметить, что депутаты «Шор» отказались присутствовать на заседании парламента. При этом Таубер все же решила там появиться, но лишь на несколько минут. Глава партии вышла к Гаврилице, которая в это время представляла проект решения о продлении ЧС в Молдавии, неся с собой наручники и лист бумаги.

Таубер положила первые прямо на трибуну перед премьер-министром, а затем подняла и показала их всем присутствующим.

Заключительным аккордом инцидента стал плакат с надписью «Народ желает вам много лет с исполнением наказания», который также оказался на трибуне. Гаврилица сложила и убрала его.

Таубер же в это время покинула зал заседания парламента.

Известно, что парламентарии одобрили проект премьер-министра.