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39 минут назад

Президент Венгрии: Украина должна гарантировать права нацменьшинств, чтобы вступить в ЕС

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Президент Венгрии Каталин Новак указала Украине на необходимость гарантировать права национальных меньшинств на своей территории, чтобы вступить в Европейский союз.

Президент Венгрии:назвала условие вступления Украины в ЕС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Если целью Украины является членство в ЕС, необходимо гарантировать права меньшинств», — цитирует Новак РИА Новости.

По её словам, аналогичного мнения придерживаются Италия и Австрия.

Politico: премьер Венгрии Орбан усомнился, что Украина останется суверенным государством

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Закарпатье проводится мобилизация этнических венгров в украинскую армию.

Он также отметил, что украинские власти никогда не были партнёрами Будапешта по вопросам проживающих в Закарпатье этнических венгров.

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