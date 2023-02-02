Президент Венгрии:назвала условие вступления Украины в ЕС

Президент Венгрии Каталин Новак указала Украине на необходимость гарантировать права национальных меньшинств на своей территории, чтобы вступить в Европейский союз.

«Если целью Украины является членство в ЕС, необходимо гарантировать права меньшинств», — цитирует Новак РИА Новости.

По её словам, аналогичного мнения придерживаются Италия и Австрия.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Закарпатье проводится мобилизация этнических венгров в украинскую армию.