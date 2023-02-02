Пока вы не уснули: Лавров о "следующей" Украине и инициатива Грузии по россиянам

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В Грузии захотели сократить срок пребывания россиян в стране

В грузинский парламент внесли резолюцию о необходимости сокращения срока безвизового пребывания граждан России в стране. С такой инициативой выступила оппозиционная партия «За Грузию». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Интерпрессньюс.

«Следующая» Украина и решение «русского вопроса»: главное из интервью Лаврова

Министр иностранных дел Сергей Лавров дал интервью телеведущему и генеральному директору медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву. «Рамблер» собрал главные заявления главы министерства.

ЕС пообещал ввести десятый пакет санкций к 24 февраля

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует ввести десятый пакет санкций к годовщине начала украинского кризиса - 24 февраля. Об этом сообщает AFP. Такое заявление Фон дер Ляйен сделала 2 февраля во время визита в Киев. Глава ЕК примет участие в саммите ЕС-Украина, который пройдет 3 февраля.

Российский авторынок в январе рухнул почти вдвое

В начале текущего года в России удалось реализовать 45,2 тыс. новых легковых автомобилей. Данный показатель демонстрирует снижение к аналогичному периоду 2022 года на 47%. Это следует из данных АО «Паспорт промышленный консалтинг», передает агентство «Автостат». Порядка 80% рынка в январе пришлось на автомобили России и КНР (18,4 тыс. и 17,2 тыс. шт. соответственно). При этом объем рынка марок из КНР увеличился в 2,1 раза, из РФ - на 5%.

Вучич: Запад не допустит Сербию в ЕС при невыполнении плана по Косово

Сербский президент Александр Вучич заявил, что Сербии пригрозили закрыть путь в ЕС, если страна не примет европейский план косовского урегулирования. Об этом сообщает Srbija Danas. Такое заявление Вучич сделал, выступая на заседании парламента Сербии. Он рассказал о результатах своих переговоров по Косово с делегациями США и ЕС. Встреча прошла 20 января в Белграде.

Производство сметаны в России оказалось под угрозой

Проблемы с упаковкой и оборудованием в России, которые были вызваны санкциями Запада, удалось решить. Вместе с тем производители сметаны оказались в «тотальной» зависимости от импорта ферментов, заявил РБК основатель сельскохозяйственного холдинга «АгриВолга» Сергей Бачин. Он считает, что это проблема стратегического уровня. По словам бизнесмена, в случае введения Европой ограничений на молочные закваски российский рынок лишится сметаны. Собеседник уточнил, что Россия будет «не в состоянии» ее производить. В первую очередь это касается биозаквасок, добавил он.

Глава Олимпийского комитета США высказался о санкциях против России

Глава Олимпийского комитета США Джин Сайкс поддержал планы Международного олимпийского комитета (МОК) вернуть спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования. Об этом сообщает РИА Новости. Сайкс подчеркнул, что МОК должен продолжить изучать процесс, который сохранит существующие против Москвы и Минска санкции и допустит к турнирам «нейтральных и чистых» атлетов. По ее мнению, решению организации еще предстоит «завоевать доверие у сообщества».

В России закончились Lada Vesta

В российских дилерских центрах закончились автомобили Lada Vesta. Поставки ожидаются только в марте-апреле этого года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на опрошенных представителей отрасли. Агентство отмечает, что производство Lada Vesta приостановили весной прошлого года, так как обнаружились проблемы с некоторыми комплектующими. Модель выпускали в Ижевске. Затем «АвтоВАЗ» запланировал перенести производство на основную площадку в Тольятти.

Режим «черного неба» объявлен в нескольких городах Сибири

Режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных веществ в воздухе введен в Красноярске, Назарове, Ачинске, Минусинске, Абакане и Черногорске. Об этом со ссылкой на экстренные службы пишет «Говорит Москва». По данным Роспотребнадзора Красноярского края, режим «черного неба» в Красноярске действует до 19.00 часов 3 февраля.

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