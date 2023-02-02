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50 минут назад

Появилось видео обыска в квартире замминистра обороны Украины Миронюка

Илья Родин

В интернете появилось видео, снятое во время обыска в квартире замминистра обороны Украины Александра Миронюка. На кадрах показан момент изъятия у него денежных средств. Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.

Отмечается, что обыск проходил у высокопоставленного чиновника в августе 2022 года. Местные СМИ разместили его в феврале 2023 года, на фоне громких скандалов и отставок в верхних эшелонах власти Украины.

На кадрах видео силовики выкладывают на диван пачки денег. В общей сложности, у начальника департамента госзакупок было изъято 17 млн 78 тыс. гривен, 400 тыс. долларов, 100 тыс. евро. Общая сумма конфискованного составляет порядка 1 млн долларов.

Уточняется, что чиновнику выдвинули обвинения в хищении средств при закупках бронежилетов и другой военной амуниции.

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