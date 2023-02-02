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1 час назад

В Германии допустили вину Запада во взрывах на «Северных потоках»

Мария Иванова

Немецкие следователи, работающие над делом «Северных потоков», допускают, что к взрывам могут быть причастны западные страны. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в Германии.

В Германии допустили вину Запада во взрывах на «Северных потоках»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По их словам, следователи подозревают США и Британию, но также не снимают подозрений с самой России. По одной из версий, американцы или британцы могли устроить взрывы, чтоб обвинить в этом Москву.

The Times подчеркивает, что пока Германия слабо продвинулась в расследовании и располагает «скудной информацией».

В сентябре 2022 года на газопроводах системы «Северный поток» возле датского острова Борнхольм произошло несколько взрывов. В компании-операторе газопроводов Nord Stream разрушения назвали беспрецедентными.

Отдельные расследования взрывов начали Дания, Германия и Швеция (страны решили не объединять усилия), пообещав жесткий ответ на разрушение энергетической инфраструктуры Евросоюза.

Российские власти назвали взрывы диверсией и терактом.

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