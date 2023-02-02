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13 минут назад

Зеленский пожаловался на быструю адаптацию России к санкциям

Никита Бородкин

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что Россия начала быстрее адаптироваться к ограничениям. Как сообщает РИА Новости, об этом украинский лидер сказал в ходе совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Зеленский пожаловался, что Россия стала быстрее адаптироваться к санкциям ЕС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Зеленский призвал страны Запада усиливать санкционное давление на Москву, отметив, что в последнее время темп введения ограничительных мер «немного замедлился».

Также в ходе пресс-конференции фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует подготовить новые ограничения в отношении России к 24 февраля.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине санкции Запада начали вводить различные ограничения в отношении Москвы. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а сами санкции нанесли серьезный удар в первую очередь мировой экономике.

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
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