Зеленский пожаловался, что Россия стала быстрее адаптироваться к санкциям ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что Россия начала быстрее адаптироваться к ограничениям. Как сообщает РИА Новости, об этом украинский лидер сказал в ходе совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Зеленский призвал страны Запада усиливать санкционное давление на Москву, отметив, что в последнее время темп введения ограничительных мер «немного замедлился».

Также в ходе пресс-конференции фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует подготовить новые ограничения в отношении России к 24 февраля.