Представитель Эрдогана выразил обеспокоенность эскалацией конфликта на Украине

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын выразил обеспокоенность дальнейшей эскалацией конфликта в Украине. По его мнению, такая ситуация не идет на пользу Киеву. Об этом сообщает телеканал Haberturk со ссылкой на заявление Калына в эфире CNN International.

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По его мнению, конфликт ширится и затягивается. Калын отметил, что Анкара не видит скорого окончания конфликта на Украине.

«Это очень прискорбно, потому что продление, углубление и распространение войны на другие регионы не пойдет на пользу Украине, ее территориальной целостности», - сказал представитель Эрдогана.

Калын подчеркнул, что в Турции «понимают» наращивание поставок вооружений Киеву, однако у Анкары есть сомнения в том, что это оружие завершит конфликт, а не приведет к его затягиванию.