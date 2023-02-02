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1 час назад

Представитель Эрдогана выразил обеспокоенность эскалацией конфликта на Украине

Газета.Ru

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын выразил обеспокоенность дальнейшей эскалацией конфликта в Украине. По его мнению, такая ситуация не идет на пользу Киеву. Об этом сообщает телеканал Haberturk со ссылкой на заявление Калына в эфире CNN International.

Представитель Эрдогана выразил обеспокоенность эскалацией конфликта на Украине
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По его мнению, конфликт ширится и затягивается. Калын отметил, что Анкара не видит скорого окончания конфликта на Украине.

«Это очень прискорбно, потому что продление, углубление и распространение войны на другие регионы не пойдет на пользу Украине, ее территориальной целостности», - сказал представитель Эрдогана.

Калын подчеркнул, что в Турции «понимают» наращивание поставок вооружений Киеву, однако у Анкары есть сомнения в том, что это оружие завершит конфликт, а не приведет к его затягиванию.

«Однако недавние действия, скорее продлевают войну. Будет ли этого достаточно, чтобы изменить позицию России? Изменить ход российской войны? Вопросы остаются», - сказал Калын.

В мире,Ибрагим Калын,
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