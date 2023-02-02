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22 минуты назад

В Италии выступили против обращения Зеленского на фестивале «Сан-Ремо»

Елена Прошина

Исполнительный директор итальянской медиагруппы Mediaset Пьерсильвио Берлускони раскритиковал возможное видеообращение президента Украины Владимира Зеленского на музыкальном фестивале «Сан-Ремо». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Corriere della Sera.

В Италии выступили против обращения Зеленского на фестивале «Сан-Ремо»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам медиаменеджера, знаменитый фестиваль не является подходящим местом для выступления украинского лидера, который занимается поиском популярности.

«Трудно решить, когда такая просьба поступает к вам напрямую.... Как издатель я не могу сказать, что Rai не может дать ему ход. Однако как гражданин, который платит налог, я бы предпочел этого не делать: мне кажется, что Зеленский ищет заметности, которая меня беспокоит», - заявил Берлускони.

Ранее государственная телерадиокорпорация Rai и организаторы конкурса заявили, что планируют показать видеообращение Зеленского в заключительный день фестиваля 11 февраля. Против обращения уже появилась онлайн-петиция, которую за неделю подписали 85 тысяч человек. К ней присоединились известные журналисты, политики и преподаватели университетов.

В свою очередь, противники приглашения Зеленского планируют провести манифестацию 11 февраля, а также серию протестов. На мероприятиях ожидается как минимум тысяча человек.

В мире,Владимир Зеленский,
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