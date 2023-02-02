В Италии выступили против обращения Зеленского на фестивале «Сан-Ремо»

Исполнительный директор итальянской медиагруппы Mediaset Пьерсильвио Берлускони раскритиковал возможное видеообращение президента Украины Владимира Зеленского на музыкальном фестивале «Сан-Ремо». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Corriere della Sera.
По словам медиаменеджера, знаменитый фестиваль не является подходящим местом для выступления украинского лидера, который занимается поиском популярности.
«Трудно решить, когда такая просьба поступает к вам напрямую.... Как издатель я не могу сказать, что Rai не может дать ему ход. Однако как гражданин, который платит налог, я бы предпочел этого не делать: мне кажется, что Зеленский ищет заметности, которая меня беспокоит», - заявил Берлускони.
Ранее государственная телерадиокорпорация Rai и организаторы конкурса заявили, что планируют показать видеообращение Зеленского в заключительный день фестиваля 11 февраля. Против обращения уже появилась онлайн-петиция, которую за неделю подписали 85 тысяч человек. К ней присоединились известные журналисты, политики и преподаватели университетов.
В свою очередь, противники приглашения Зеленского планируют провести манифестацию 11 февраля, а также серию протестов. На мероприятиях ожидается как минимум тысяча человек.