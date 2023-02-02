В Италии выступили против обращения Зеленского на фестивале «Сан-Ремо»

«Трудно решить, когда такая просьба поступает к вам напрямую.... Как издатель я не могу сказать, что Rai не может дать ему ход. Однако как гражданин, который платит налог, я бы предпочел этого не делать: мне кажется, что Зеленский ищет заметности, которая меня беспокоит», - заявил Берлускони.