Главы Болгарии и Венгрии согласились, что поставки оружия не решат конфликт на Украине

Президенты Болгарии Румен Радев и Венгрии Каталин Новак заявили в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Софии, что разделяют обеспокоенность, связанную с развитием событий на Украине, и подчеркнули, что поставки вооружений этой стране не решат конфликт. Об этом сообщает ТАСС.