Главы Болгарии и Венгрии согласились, что поставки оружия не решат конфликт на Украине

Президенты Болгарии Румен Радев и Венгрии Каталин Новак заявили в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Софии, что разделяют обеспокоенность, связанную с развитием событий на Украине, и подчеркнули, что поставки вооружений этой стране не решат конфликт. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы убеждены, что решения этого конфликта нельзя добиться увеличением поставок оружия, но можно, проявив волю для ведения диалога и использования дипломатии. Необходимо добиться снижения напряженности и прекращения боевых действий», — сказал болгарский лидер.
По словам венгерского президента, нужно проводить работу, чтобы не допустить усиления кризиса и военного давления и создать условия для достижения «устойчивого» мира.