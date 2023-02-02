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25 минут назад

Главы Болгарии и Венгрии согласились, что поставки оружия не решат конфликт на Украине

Газета.Ru

Президенты Болгарии Румен Радев и Венгрии Каталин Новак заявили в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Софии, что разделяют обеспокоенность, связанную с развитием событий на Украине, и подчеркнули, что поставки вооружений этой стране не решат конфликт. Об этом сообщает ТАСС.

Главы Болгарии и Венгрии согласились, что поставки оружия не решат конфликт на Украине
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мы убеждены, что решения этого конфликта нельзя добиться увеличением поставок оружия, но можно, проявив волю для ведения диалога и использования дипломатии. Необходимо добиться снижения напряженности и прекращения боевых действий», — сказал болгарский лидер.

По словам венгерского президента, нужно проводить работу, чтобы не допустить усиления кризиса и военного давления и создать условия для достижения «устойчивого» мира.

В мире,Румен Радев,
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