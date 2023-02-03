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40 минут назад

МО Украины заявило о согласовании места для строительства центра Bayraktar

Газета.Ruиещё 3

Начальник главного управления земель обороны и фондов министерства обороны Украины Борис Закутний заявил, что ведомство согласовало место для строительства центра Bayraktar в стране. Об этом он рассказал в интервью изданию «АрмияInform».

МО Украины заявило о согласовании места для строительства центра Bayraktar
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его словам, управление сейчас ведет работу по вопросам «строительства и обустройства совместного учебно-испытательного сервисного центра для обслуживания, текущего ремонта, модернизации, обучения персонала, связанного с эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов Bayraktar».

Место организации этого центра недавно было согласовано инвесторами и всеми заинтересованными сторонами, подчеркнул Закутний. Кроме того, между министерством и компанией Baykar был подписан меморандум, а Верховная рада утвердила законопроект о ратификации рамочного соглашения между Украиной и Турцией по технологическому сотрудничеству.

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