ЕС пообещал ввести десятый пакет санкций к 24 февраля

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует ввести десятый пакет санкций к годовщине начала украинского кризиса - 24 февраля. Об этом сообщает AFP.

Такое заявление Фон дер Ляйен сделала 2 февраля во время визита в Киев. Глава ЕК примет участие в саммите ЕС-Украина, который пройдет 3 февраля.

Ранее Европарламент принял резолюцию, призывающую ЕС «как можно скорее» принять десятый пакет санкций против РФ.

В своей резолюции евродепутаты призвали ввести ограничения против «Лукойла» и «Росатома», все еще присутствующих на рынке ЕС, а также отказаться от импорта российского урана.