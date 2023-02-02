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4 минуты назад

ЕС пообещал ввести десятый пакет санкций к 24 февраля

Мария Иванова

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует ввести десятый пакет санкций к годовщине начала украинского кризиса - 24 февраля. Об этом сообщает AFP.

ЕС пообещал ввести десятый пакет санкций к 24 февраля
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Такое заявление Фон дер Ляйен сделала 2 февраля во время визита в Киев. Глава ЕК примет участие в саммите ЕС-Украина, который пройдет 3 февраля.

Европарламент призвал запретить в ЕС весь российский бизнес и отказаться от импорта урана

Ранее Европарламент принял резолюцию, призывающую ЕС «как можно скорее» принять десятый пакет санкций против РФ.

В своей резолюции евродепутаты призвали ввести ограничения против «Лукойла» и «Росатома», все еще присутствующих на рынке ЕС, а также отказаться от импорта российского урана.

Фон дер Ляйен ранее заявила, что десятый пакет будет в основном касаться закрытия лазеек, позволяющих обойти уже принятые санкции.

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