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50 минут назад

Индия собирается поддерживать высокий уровень взаимодействия с Россией

Газета.Ru

Власти Индии полны решимости сохранить высокий уровень сотрудничества с Россией, заявил индийский посол в Москве Паван Капур, передает ТАСС. По его словам, стороны не прекращали свои контакты в 2022 году.

Индия рассказала о плане взаимодействия с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы полны решимости поддерживать высокий уровень взаимодействия [с РФ]. Несмотря на вызовы, мы продолжали [контакты] в течение прошлого года», — отметил Капур.

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Как указал посол Индии, в 2023 году планируется ряд двухсторонних контактов на министерском уровне. Он также добавил, что Нью-Дели ожидает визита главы МИД России Сергея Лаврова на фоне председательства индийской стороны в «большой двадцатке».

«Я должен также упомянуть, что мы довольно тесно сотрудничали с нашими российскими друзьями в Совете Безопасности ООН в прошлом году и мы надеемся продолжить консультации», — подчеркнул Капур.

В мире,Сергей Лавров,МИД России,Совбез ООН,
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