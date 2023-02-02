Турция вызвала посла Норвегии из-за акции с сожжением Корана

В связи с планируемой на пятницу акцией по осквернению Корана МИД Турции вызвал посла Норвегии. Дипломату выразили протест. Об этом сообщает РИА Новости.

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В министерстве заявили, что Анкара ожидает, что Осло не допустит акцию по осквернению Корана, назначенную на 3 февраля, так как такие деяния неприемлемы.

«Мы подчеркнули, что самым решительным образом осуждаем то, как Норвегия относится к недопущению провокационных действий, которые явно квалифицируются как преступления на почве ненависти. Ожидаем, что власти Норвегии не разрешат провести эту акцию», - сообщили в МИД.

Ранее сообщалось, что прокуратура Анкары начала расследование по эпизодам сожжения Корана в отношении Расмуса Палудана и Эдвина Вагенсвельда. Они обвиняются в разжигании вражды на почве религии и в публичном оскорблении духовных ценностей части населения планеты.