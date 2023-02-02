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1 час назад

"Политика": заявка Косово на вступление в Совет Европы отклонена

Газета.Ru

Сербское новостное агентство «Политика» сообщило о том, что заявка Косово на вступление в Совет Европы была отклонена.

"Политика": заявка Косово на вступление в Совет Европы отклонена
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Постоянный представитель Сербии в Совете Европы Александр Джурович в беседе с изданием сообщил, что основной причиной того, что заявка Косово не была принята, стало то, что США направили министрам отдельных стран – членов организации ноту с просьбой не выносить вопрос о вступлении Косово в Совет Европы на повестку дня до того, как в Приштине не продемонстрируют готовность выполнить обязательство о создании Ассоциации сербских муниципалитетов.

Против вступления Косово в Совет Европы также выступили в Италии, где встревожены ростом числа сообщений о притеснении сербского населения края, сообщает сербское агентство. Эту позицию поддержали представители Франции и Германии.

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