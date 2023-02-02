"Политика": заявка Косово на вступление в Совет Европы отклонена

Постоянный представитель Сербии в Совете Европы Александр Джурович в беседе с изданием сообщил, что основной причиной того, что заявка Косово не была принята, стало то, что США направили министрам отдельных стран – членов организации ноту с просьбой не выносить вопрос о вступлении Косово в Совет Европы на повестку дня до того, как в Приштине не продемонстрируют готовность выполнить обязательство о создании Ассоциации сербских муниципалитетов.