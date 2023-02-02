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1 час назад

Европарламент призвал поспешить с принятием нового пакета антироссийских санкций

Алиса Селезнёва

Депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой призвал страны ЕС «как можно скорее» принять 10-й пакет санкций против России и запретить работу еще остающимся на европейском рынке российским компаниям. Об этом пишет ТАСС.

Резолюцию европарламентарии приняли на спецсессии и приурочили ее к саммиту ЕС-Украина, который должен пройти 3 февраля в Киеве.

«Европарламент призывает страны ЕС как можно скорее принять 10-й пакет санкций против России и активно вносить предложения для новых санкций против новых секторов и лиц», - говорится в документе.

В частности, по мнению депутатов Европарламента, необходимо запретить работу на европейском рынке компаниям «Лукойл» и «Росатом», а также ввести «полное и немедленное эмбарго на импорт из России ископаемого топлива, включая нефть и уран».

Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер, напоминает издание.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

В посольстве РФ подвели итоги санкционной политики США

На фоне спецоперации Евросоюзом были утверждены девять пакетов санкций в отношении России. Под рестрикции попали российские авиационные и горнодобывающие отрасли, банковская сфера, отозваны лицензии у ряда российских телеканалов. С 5 декабря 2022 года начало действовать эмбарго на поставки нефти из РФ по морю. Против санкций активно выступала Венгрия. Венгерское правительство не раз подчеркивало, что санкции направлены в первую очередь против экономики Европы.

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