Депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой призвал страны ЕС «как можно скорее» принять 10-й пакет санкций против России и запретить работу еще остающимся на европейском рынке российским компаниям. Об этом пишет ТАСС.
Резолюцию европарламентарии приняли на спецсессии и приурочили ее к саммиту ЕС-Украина, который должен пройти 3 февраля в Киеве.
«Европарламент призывает страны ЕС как можно скорее принять 10-й пакет санкций против России и активно вносить предложения для новых санкций против новых секторов и лиц», - говорится в документе.
В частности, по мнению депутатов Европарламента, необходимо запретить работу на европейском рынке компаниям «Лукойл» и «Росатом», а также ввести «полное и немедленное эмбарго на импорт из России ископаемого топлива, включая нефть и уран».
Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер, напоминает издание.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
На фоне спецоперации Евросоюзом были утверждены девять пакетов санкций в отношении России. Под рестрикции попали российские авиационные и горнодобывающие отрасли, банковская сфера, отозваны лицензии у ряда российских телеканалов. С 5 декабря 2022 года начало действовать эмбарго на поставки нефти из РФ по морю. Против санкций активно выступала Венгрия. Венгерское правительство не раз подчеркивало, что санкции направлены в первую очередь против экономики Европы.