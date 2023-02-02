Депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой призвал страны ЕС «как можно скорее» принять 10-й пакет санкций против России и запретить работу еще остающимся на европейском рынке российским компаниям. Об этом пишет ТАСС.

Резолюцию европарламентарии приняли на спецсессии и приурочили ее к саммиту ЕС-Украина, который должен пройти 3 февраля в Киеве.

«Европарламент призывает страны ЕС как можно скорее принять 10-й пакет санкций против России и активно вносить предложения для новых санкций против новых секторов и лиц», - говорится в документе.

В частности, по мнению депутатов Европарламента, необходимо запретить работу на европейском рынке компаниям «Лукойл» и «Росатом», а также ввести «полное и немедленное эмбарго на импорт из России ископаемого топлива, включая нефть и уран».

Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер, напоминает издание.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».