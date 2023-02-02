Вучич: Запад не допустит Сербию в ЕС при невыполнении плана по Косово

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Запад угрожает республике тем, что не примет ее в состав Европейского союза в случае отказа от плана урегулирования косовского вопроса. Об этом политик сказал на заседании Народной скупщины (однопалатный парламент), передает ТАСС.

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Президент рассказал, что делегация в составе спецпредставителя Евросоюза по Западным Балканам Мирослава Лайчака, зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэля Эскобара, представителей Франции, ФРГ и Италии на переговорах в Белграде потребовали от сербских властей дать согласие на франко-немецкий план урегулирования ситуации в Косово.

По словам Вучича, помимо угрозы о непредоставлении Сербии членства в ЕС, представители упомянутых стран отметили, что лишат республику всех инвестиций.

Сербский лидер подчеркнул, что вступление его страны в ЕС — жизненно важный вопрос, несмотря на то, что такой путь поддерживают меньше 43% сербских граждан.