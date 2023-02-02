Фермеры в Польше заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной

Польские фермеры начали акцию протеста против массовых поставок украинского зерна в страну. Как сообщает ТАСС, аграрии решили перекрыть дороги у погранпереходов на границе с Украиной, чтобы не допустить попадания в республику грузовиков с продовольствием с Украины.

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Митинг проводится ассоциацией «Обманутая деревня». С утра их представители перекрыли дорогих неподалеку от Окопы, Любыча-Крулевская», Корчова, Медыка и других населенных пунктов. Блокаду грузовиков планируют продолжать до полуночи 3 февраля. При этом легковые автомобили пропускают без проблем.

Как подчеркнули организаторы, причиной акции стал «неконтролируемый наплыв зерна с Украины». Неизвестно как его количество, так и качество. Вместе с тем правительство обещало организовать транспортный коридор для продовольствия в порты и третьи страны, однако ясности, куда оно на самом деле попадает, нет.

Из-за украинского зерна польские аграрии не могут продать свое — на складах лежит уже 2,5 млн тонн. Польские фермеры уверены, что Киев расплачивается зерном за поставки топлива и оружия для ведения военных действий.