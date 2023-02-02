Европарламент призвал страны Евросоюза в кратчайшие сроки принять 10-й пакет санкций в отношении Российской Федерации и запретить работу оставшимся на европейском рынке российским компаниям, в том числе «Лукойлу» и «Росатому».

Об этом говорится в принятой 2 февраля на спецсессии ЕП резолюции, приуроченной к саммиту ЕС-Украина 3 февраля в Киеве.

Кроме того, Европарламент призвал ввести «полное и немедленное» эмбарго на импорт российского ископаемого топлива, включая нефть и уран.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что проект десятого пакета санкций Евросоюза против России не достаточно сильный.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.