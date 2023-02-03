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17 минут назад

Воздушную тревогу объявили на подконтрольной Украине территории Запорожской области

Газета.Ruиещё 1

Воздушную тревогу объявили в подконтрольной Украине части Запорожской области. Об этом говорят данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным карты, сирены начали звучать в 4:34 (мск).

Воздушную тревогу объявили на подконтрольной Украине территории Запорожской области
Фото: YouTubeYouTube

Днем 2 февраля воздушная тревога объявлялась в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Сумской областях Украины, а также в подконтрольной Украине части Запорожской области.

Сирена воздушной тревоги начала звучать на этих территориях около 13:22 по московскому времени. С 10 октября 2022 года российские Вооруженные силы наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Они стали ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, подчеркивал президент РФ Владимир Путин.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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