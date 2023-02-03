Воздушную тревогу объявили на подконтрольной Украине территории Запорожской области

Воздушную тревогу объявили в подконтрольной Украине части Запорожской области. Об этом говорят данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным карты, сирены начали звучать в 4:34 (мск).

Фото: YouTube YouTube

Днем 2 февраля воздушная тревога объявлялась в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Сумской областях Украины, а также в подконтрольной Украине части Запорожской области.

Сирена воздушной тревоги начала звучать на этих территориях около 13:22 по московскому времени. С 10 октября 2022 года российские Вооруженные силы наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Они стали ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, подчеркивал президент РФ Владимир Путин.