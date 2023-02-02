Европейским чиновникам выдвинули требование перед встречей с Зеленским

Европейским чиновникам выдвинули требования к внешнему виду перед поездкой в Киев и встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующая памятка оказалась в распоряжении Politico.

Известно, что внутренний документ был разослан на прошлой неделе в преддверии саммита ЕС — Украина. В нем представителям Евросоюза рекомендовано выбрать для публичного мероприятия строгий деловой костюм, а главное, избежать зеленого цвета, оттенков хаки или слишком ярких элементов в образе.

Авторы материала предположили, что причины подобного дресс-кода связаны с попыткой сохранить «воинственный вид» украинских политиков и Зеленского, который после начала боевых действий сделал армейскую футболку своеобразной униформой.

Кроме того, участникам мероприятия посоветовали отправляться в поездку налегке — к примеру, с рюкзаком, а также взять с собой удобную обувь и теплую верхнюю одежду. Наконец, официальных лиц предупредили, что в поезде, на котором им предстоит добраться до Украины, будут предоставлены отдельные спальные места и общий туалет без ванной комнаты.

«В поезде будут раздавать боксы с закусками. Пожалуйста, запаситесь предметами первой необходимости», — сказано в тексте.

Саммит ЕС — Украина намечен на 3 февраля, ожидается, что он пройдет в украинской столице. Предполагается, что в ходе мероприятия будут обсуждаться перспективы создания так называемого трибунала по Украине и восстановление республики, в том числе с использованием замороженных на Западе активов России.