Обзор иноСМИ: британцы без тяжелых орудий и шанс Киева на F-16

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Британская армия лишилась всех тяжелых орудий из-за Украины

Видео дня

У британских вооруженных сил не осталось тяжелых орудий после того, как Минобороны страны решило передать Украине 30 самоходных артиллерийских установок AS90. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Теперь военные экстренно ищут британские гаубицы K9 Thunder и шведские Archer, чтобы пополнить свои запасы. Представитель Минобороны заявил Daily Mail, что предоставление AS90 «обеспечит значительное увеличение возможностей Украины и поможет ей добиться успеха на поле боя». Военные подчеркнули, что AS90 «были разработаны для борьбы с российскими войсками и никому они не нужны больше, чем Украине».

NYT: у США появился вариант поставок F-16 Киеву

Президент США Джо Байден заявил, что американцы не будут поставлять Украине истребители F-16. На деле это может означать, что Украина просто получит F-16 от своих европейских соседей в два раза быстрее, пишет The New York Times.

Высокопоставленные чиновники США заявили газете, что нынешнее «нет» Байдена не помешает администрации принять решение о поставках F-16 позже или, что более вероятно, разработать соглашение, которое позволит другим странам направить Киеву собственные F-16 американского производства. По словам источников NYT, речь идет о Дании и Нидерландах. Нидерланды, располагающие 40 истребителями F-16, решили перейти на более совершенные F-35, поэтому могут поделиться с Украиной, подчеркивает газета.

Париж подтвердил допуск россиян на Олимпиаду-2024

Организаторы летней Олимпиады-2024, которая пройдет во Франции, подтвердили, что российских и белорусских спортсменов допустят до ОИ. Об этом сообщает CNN со ссылкой на электронное письмо представителя Paris 2024.

Он заявил, что в Париже будут следовать ранее объявленному Международным олимпийским комитетом (МОК) плану. В конце января МОК объявил, что спортсменов из РФ и Белоруссии планируют допустить до ОИ в Париже и зимних Игр 2026 года в Милане. В МОК подчеркнули, что ни один спортсмен не должен быть отстранен от соревнований лишь на основании его паспорта. В Париже подчеркнули, что россияне и белорусы смогут выступать на ОИ только в нейтральном статусе, без флагов и исполнения гимнов своих стран.

«Западу стоило прислушаться к Мюнхенской речи Путина»

Автор журнала The American Thinker Джаред Петерсон заявил, что 16 лет назад Запад не воспринял предупреждения России серьезно, и это в результате привело к украинскому кризису. Автор отметил, что в 2007 году в своей Мюнхенской речи президент РФ Владимир Путин «ясно дал понять, что Украина представляет собой самую красную из всех красных линий». Россия никогда не потерпит Украину, связанную с НАТО и оснащенную новейшим американским оружием, «на своем крыльце», подчеркнул Петерсон.

Эта прямо и часто высказываемая позиция не что иное, как повторение Россией той же политики, которую провозгласил президент США Кеннеди в 1962 году: ни одной державе не будет позволено иметь угрожающее военное присутствие в американской части мира. Автор задается вопросом, больше ли у Америки прав на безопасную в военном отношении Кубу, чем у России на нейтральную Украину. Он отметил, что в 2008 году «глубокий мыслитель» Джордж Буш-младший «успешно выкрутил НАТО руку» (вопреки возражениям Германии и Франции), пообещав, что Украине и Грузии «в конце концов» будет предложено членство в альянсе.

«США устроили украинский кризис из-за поставок СПГ»

Американский активист и ведущий подкастов Джимми Дор заявил, что США спровоцировали украинский кризис, как и многие военные конфликты в мире, ради своей выгоды. В эфире телеканала Fox News он отметил, что конфликт на Украине помог США испортить отношения России и Германии, саботировать поставки российского газа и нарастить продажи своего СПГ.