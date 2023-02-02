Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев

«Рада быть вновь в Киеве… На этот раз с моей командой еврокомиссаров. Мы находимся здесь, чтобы показать, что ЕС поддерживает Украину твердо, как никогда. Будем еще больше углублять нашу поддержку и сотрудничество», - сообщила она в соцсетях.