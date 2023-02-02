Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев

В Киев прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. С ней также приехала группа еврокомиссаров «для обсуждения углубления сотрудничества». Об этом пишет РИА Новости.
«Рада быть вновь в Киеве… На этот раз с моей командой еврокомиссаров. Мы находимся здесь, чтобы показать, что ЕС поддерживает Украину твердо, как никогда. Будем еще больше углублять нашу поддержку и сотрудничество», - сообщила она в соцсетях.
Ранее сама Фон дер Ляйен сообщала, что посетит Киев с представителями Еврокомиссии накануне саммита ЕС-Украина. Поводом для поездки станет обсуждение подготовки Украины к вступлению в ЕС.
Предполагалось, что главу Еврокомиссии могут сопровождать 10—15 комиссаров, в том числе — вице-президент ЕК Валдис Домбровскис, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.