МИД РФ ответит на объявление Австрией четырех дипломатов персонами нон грата

Россия ответит Австрии на объявление четырех российских дипломатов персонами нон грата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ. "Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", - подтвердили в МИД РФ. Ранее власти Австрии объявили четырех российских дипломатов персонами нон грата. Согласно заявлению австрийского МИД, два российских дипломата совершили несовместимые с их дипломатическим статусом действия. Еще двоих объявили персонами нон грата по девятой статьей Венской конвенции о дипломатических отношениях. Двое из дипломатов - сотрудники российского посольства в Вене, еще двое - члены постоянной миссии при ООН в Вене. До этого российский МИД объявил персоной нон грата сотрудника посольства Литвы в Москве.