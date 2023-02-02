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43 минуты назад

МИД РФ ответит на объявление Австрией четырех дипломатов персонами нон грата

Газета.Ruиещё 13

Россия ответит Австрии на объявление четырех российских дипломатов персонами нон грата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ. "Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", - подтвердили в МИД РФ. Ранее власти Австрии объявили четырех российских дипломатов персонами нон грата. Согласно заявлению австрийского МИД, два российских дипломата совершили несовместимые с их дипломатическим статусом действия. Еще двоих объявили персонами нон грата по девятой статьей Венской конвенции о дипломатических отношениях. Двое из дипломатов - сотрудники российского посольства в Вене, еще двое - члены постоянной миссии при ООН в Вене. До этого российский МИД объявил персоной нон грата сотрудника посольства Литвы в Москве.

МИД РФ ответит на объявление Австрией четырех дипломатов персонами нон грата
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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