В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
34 минуты назад

Politico: Пентагон усомнился в способности Украины захватить Крым

Алиса Селезнёва

В Пентагоне считают, что Вооруженные силы Украины не смогут в ближайшее время вернуть Крым под свой контроль. Об этом со ссылкой на секретный брифинг американских военных пишет Politico.

Источники издания, знакомые с содержанием брифинга, рассказали, что среди докладчиков были заместитель помощника министра обороны по России, Украине и Евразии Лаура Купер и начальник оперативного отдела Объединенного штаба генерал-лейтенант Дуглас Симс.

Экс-глава ЦРУ озвучил план по захвату Крыма Украиной

В статье отмечается, что неясно, почему докладчики именно так оценили ситуацию. Однако совершенно точно то, что представители Пентагона не верят в способность Киева вытеснить российские войска с территории Крыма.

При этом правительство Зеленского было «в ярости» из-за сомнений Пентагона в способности Украины военным путем вернуть контроль под полуостровом, пишет издание.

Крым вошел в состав России по итогам проведенного в 2014 году референдума. За воссоединение высказались 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. Украина не признала результаты голосования и считает полуостров своей «временно оккупированной» территорией.

В мире,Видео,ЦРУ,Пентагон,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители