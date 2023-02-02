Politico: Пентагон усомнился в способности Украины захватить Крым

В Пентагоне считают, что Вооруженные силы Украины не смогут в ближайшее время вернуть Крым под свой контроль. Об этом со ссылкой на секретный брифинг американских военных пишет Politico.

Источники издания, знакомые с содержанием брифинга, рассказали, что среди докладчиков были заместитель помощника министра обороны по России, Украине и Евразии Лаура Купер и начальник оперативного отдела Объединенного штаба генерал-лейтенант Дуглас Симс.

В статье отмечается, что неясно, почему докладчики именно так оценили ситуацию. Однако совершенно точно то, что представители Пентагона не верят в способность Киева вытеснить российские войска с территории Крыма.

При этом правительство Зеленского было «в ярости» из-за сомнений Пентагона в способности Украины военным путем вернуть контроль под полуостровом, пишет издание.