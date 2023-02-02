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57 минут назад

Боррель заявил о разногласиях в ЕС из-за Украины

Никита Бородкин

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что вопрос о поставке Украине боевых самолетов не стоит на повестке дня, пишет «Коммерсантъ». По его словам, этот вопрос привел к разногласиям в ЕС.

Боррель подчеркнул, что его работа заключается в том, чтобы стремиться к консенсусу, а лучший способ добиться его — избегать точек зрений, которые способны поставить его под угрозу.

Напомним, что после начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали поддерживать Киев оружием, постепенно расширяя ассортимент поставок. 26 января президент Владимир Зеленский заявил, что кроме танков, власти страны рассчитывают на поставки самолетов — им нужно около 180 истребителей.

В России допустили утилизацию сотен F-16 на Украине

Ранее такие поставки допускали во Франции, Нидерландах и Словакии. Вместе с тем Германия и Великобритания отказались обсуждать эту идею. В США также заявляли, что пока не рассматривают вопрос передачи Киеву военной авиации.

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